Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала солнечные фото с пляжа
Довольно юная, но уже очень популярная спортсменка и фитнес-модель не перестает удивлять фанатов. Соммер каждый день тренируется в зале и показывает в разделе Стори в Инстаграм результаты своих занятий. При этом девушка не боится засветить лишнее, на занятия модель ходит в эффектных костюмах и даже начала производить собственную ленейку одежды.
В этот же раз Рэй показала, как отдыхает на пляже в стильном полосатом монокини. Нежные цвета на ткани удачно сочетались, подчеркивая талию девушки. Сама же Соммер удобно расположилась на ступеньках и посветила загорелыми ножками, выставленными вперед нежаясь на солнце, Соммер не оставила фанатам выбора - они были заинтригованы пикантным фото:
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«Как твоя кожа на том дереве, оно же горячее🔥», «Ты в порядке, детка, ты же горишь», «Спеклась на солнце просто», «ты национальная красавица просто вау ♥ ️💗», «Шикарные наряды, шикарная девушка!», «спасите малышку, она же изнывает от жары», «восхитительный и божественный образ», «да очень горячо», «Послание с небес», «ты, должно быть, сошла с небес😍😍😍», «мой маленький кусочек😘», «Боже, теперь ты позаботься о себе сейчас», «Блондинка вне закона», «идеальный загар», «Как томительно», - пишут пользователи Инстаграм.
Мы также писали, что девушка стала популярна благодаря своим фото и видео, отснятым в спортзале. Упорно занимаясь, ей удалось привлечь внимание пользователей сети, а также начать мотивировать других знаниматсья спортом. Чтобы чаще радовать аудиторию новыми образами, Соммер начала сниматься в провокативных фотосессиях в бикини в студиях.
При этом сама девушка домашними кадрами или простыми селфи почти не делится. Именно поэтому фото на которых Соммер в простом виде блистала в постели сразу привлекло внимание поклонников. Девушка позировала в одной свободной кремовой рубашке и светлом нижнем белье.
Потянувшись за бутылочкой воды, Соммер выглядела весьма соблазнительно. Девушка также восхитила стройными ножками, которые приподняла повыше, представ перед объективом во всей красе:
«Ты такая горячая😚😘😘🤙😍», «Ты делаешь всем приятно», «Хорошо 😍», «Я так хочу пить из-за тебя», «Я хочу пить, потому что ты такая сочная», «Боже, какая поза», «Я поиграю с тобой🥵🥵🥵🍆💦,» «Жажда тебя великолепна», «Ты плохая девочка».
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