Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами в крохотных трусиках

Модель активно ведет страницу в Инстаграм, где показывает свои роскошные формы и рассказывает, как таких добиться, сообщает Politeka.net.

В этот раз Ана выложила в сториз довольно смелое фото в трусиках и подвязанной футболочке.

Модель приблизила камеру поближе, чтобы лучше показать самые жаркие места. Модель слегка расставила накаченные ножки и немного наклонилась. Все-таки Ана такая шалунья!

Крохотные трусики почти телесного цвета держались на тончайших бретельках выше бедер.

Звезда завязала на груди белую футболочку, при этом она блеснула большой грудью без белья. Упругий пресс также достоин внимания - рельеф просто покоряет красотой.

Ана выпустила у лица пару прядей и посмотрела в камеру. Ее макияж лишь подчеркнул красоту.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотке написали много приятных сообщений в личной переписке.

Напомним, Ана Чери появилась в спортивном костюме, продемонстрировав упражнения для ягодиц и ног.

Модель лежала на коврике для занятий. Звезда приподнимала грудь и ноги, тем самым качая мышцы и показывая, какие упражнения нужно выполнять для фигуры, как у нее.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в тесном спортивном наряде, обнажив тесный топ до неприличия. При этом образ красотка дополнила эффектной прической и макияжем, что привело в восторг ее поклонников.

«Горячая штучка», «роскошные формы», «вау, как это красиво», «черт, да ты красотка», - написали пользователи сети.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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