Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами в крохотных трусиках
Модель активно ведет страницу в Инстаграм, где показывает свои роскошные формы и рассказывает, как таких добиться, сообщает Politeka.net.
В этот раз Ана выложила в сториз довольно смелое фото в трусиках и подвязанной футболочке.
Модель приблизила камеру поближе, чтобы лучше показать самые жаркие места. Модель слегка расставила накаченные ножки и немного наклонилась. Все-таки Ана такая шалунья!
Крохотные трусики почти телесного цвета держались на тончайших бретельках выше бедер.
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Звезда завязала на груди белую футболочку, при этом она блеснула большой грудью без белья. Упругий пресс также достоин внимания - рельеф просто покоряет красотой.
Ана выпустила у лица пару прядей и посмотрела в камеру. Ее макияж лишь подчеркнул красоту.
Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотке написали много приятных сообщений в личной переписке.
Напомним, Ана Чери появилась в спортивном костюме, продемонстрировав упражнения для ягодиц и ног.
Модель лежала на коврике для занятий. Звезда приподнимала грудь и ноги, тем самым качая мышцы и показывая, какие упражнения нужно выполнять для фигуры, как у нее.
Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в тесном спортивном наряде, обнажив тесный топ до неприличия. При этом образ красотка дополнила эффектной прической и макияжем, что привело в восторг ее поклонников.
«Горячая штучка», «роскошные формы», «вау, как это красиво», «черт, да ты красотка», - написали пользователи сети.
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