Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами в крохотных трусиках 

Модель активно ведет страницу в Инстаграм, где показывает свои роскошные формы и рассказывает, как таких добиться, сообщает Politeka.net

В этот раз Ана выложила в сториз довольно смелое фото в трусиках и подвязанной футболочке. 

Модель приблизила камеру поближе, чтобы лучше показать самые жаркие места. Модель слегка расставила накаченные ножки и немного наклонилась. Все-таки Ана такая шалунья! 

Крохотные трусики почти телесного цвета держались на тончайших бретельках выше бедер. 

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Звезда завязала на груди белую футболочку, при этом она блеснула большой грудью без белья. Упругий пресс также достоин внимания - рельеф просто покоряет красотой. 

Ана выпустила у лица пару прядей и посмотрела в камеру. Ее макияж лишь подчеркнул красоту. 

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотке написали много приятных сообщений в личной переписке. 

Напомним, Ана Чери появилась в спортивном костюме, продемонстрировав упражнения для ягодиц и ног.

Модель лежала на коврике для занятий. Звезда приподнимала грудь и ноги, тем самым качая мышцы и показывая, какие упражнения нужно выполнять для фигуры, как у нее. 

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в тесном спортивном наряде, обнажив тесный топ до неприличия. При этом образ красотка дополнила эффектной прической и макияжем, что привело в восторг ее поклонников.

«Горячая штучка», «роскошные формы», «вау, как это красиво», «черт, да ты красотка», - написали пользователи сети. 

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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