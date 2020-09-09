Известная модель Ана Чери показала себя и рассказала о новом дне

На фото Ана позировала в коротком розовом платье с принтом бабочек. Звезда развернулась в профиль к камере и одну ногу выставила вперед, демонстрируя упругую пятую точку. Волосы у Чери были распущены, а сама красотка смотрела прямо в объектив камеры. Благодаря этому фото вышло довольно соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошего дня", - подписала фото Чери.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такой милый крой", "Безумно красивая", "Малыш", "Сделала мой день рождения потрясающим", "Красиво и стильно, как всегда", Ана, выглядишь потрясающе", "Великолепно и люблю это платье", "Ты как всегда такая красивая и милая", "Красиво, как всегда", "У тебя прекрасный шикарный день", "Прекрасная бабочка", "Beautiful butterfly".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери удивила размерами своих достоинств в одной черной майке и "невидимом" белье.

Ана является знаменитой спортсменкой, владелицей собственного бренда спортивной одежды и постоянно удивляет в социальной сети жаркими фото из спортзала, отдыха на природе или же на пляже.

Напомним, Ана Чери в розовом бикини и с мокрой губкой в руках устроила настоящее шоу

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Также Politeka сообщала, что знойная Ана Чери игриво распахнула халатик, под которым ничего не оказалось



