Американская фитнес-модель Ана Чери удивила нежными кадрами, сделанными во время фотосессии на природе

Ана является фитнес-моделью уже много лет. В ее профиле в Инстаграм можно найти сотни снимков и видео, сделанных в спортзале, под которыми Ана рассказывает о своих достижениях, правильных упражнениях для бедер и многое другое.

После того, как аудитория Аны стала на несколько миллионов больше, звезда решила не только выпустить свою коллекцию спортивной одежды, но еще и разнообразить профиль Инстаграм оригинальными фото, сделанными на пляже или природе.

На одних из таких фото Чери блистала в тоненьком шелковом платье нежно-розового оттенка на едва заметных бретельках. Ана соблазнительно приспустила их, показав, что под платьем она позирует без белья. При этом девушка не стала скрывать лишнее, намеренно повернувшись к объективу боком.

«Вау, это клубника🍓🍓🍓» «Почему это так нежно❤️💟», «Идеальное место для красивого кадра, который вы убиваете😘😘», «только шелк, только соблазнение», «люблю эти сладости 😍», «шедевр 💎», «Почему так жарко», «Такая красивая любовь 😍», «Нравится эта картина», «такой милый вид у это сладкой девочки», «Почему ты такая нежная», «Может ты прекратишь это?» «Нужно больше соблазнения», «Идеальный вид», - пишут пользователи.

Мы писали также, что девушка любит хвастаться достоинствами в купальниках, которые также начала рекламировать. На одном из пляжных фото в черном бикини Ане удалось поразить видом. Для идеального образа она также использовала белую рубашку, спущенную с плеч, аккуратные заколки на волосах и серьги с камнями.

«Заколки для волос и бикини… Насколько комфортно я сейчас выгляжу по шкале 1 - Сидя на Острых камнях? 😜,» - написала Ана.

Вот как реагируют фанаты:

«Красивая женщина», «красотка у дворца», «смелая девочка», «Это ведь огонь, вы знаете? Ох и вид😘🔥», «Ноги надо внизу подкачать», «Настоящая женщина🔥🔥🔥🔥».

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