Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась своими фруктами на солнечном отдыхе

32-летняя модель является профессиональной спортсменкой, которая много времени уделяет не только силовым тренировкам, но еще и питанию. Ана не раз отмечала, что ей нравится правильное питание и она часто готовит энергетические коктейли, пьет полезные смузи и готовит специальные сладости без сахара.

Также Чери вместо одного из приемов пищи просто ест фрукты, что часто демонстрирует в Инстаграм. И этот раз не был исключением. На одном из кадров модель полакомилась свежими фруктами и восхитила загорелым телом в белом бикини без украшений и лишних принтов.

«Красота от Бога», «Ооооола дома👏😘😍🔥», «Так что ммммммм, хорошая лань», «Красивая и красивая женщина», «Анна Шери ты такая спортивная! Такая секси!», «Я люблю эту картинку ... 🔥🔥🔥🔥🔥 горит», «Красиво ❤️🌹», «Ана никто не может соревноваться с твоим телом. Безупречная, драгоценная шалунья 😍😍😍», «Разве она не красива 🌹», «Драгоценный образ 😘💋», «В любви купается», «Вау !!! 😎 Красиво !!! ❤️», - пишут пользователи.

До этого девушка примерила белые плавки и простой бело-серый лиф на тоненьких завязочках. На закате Чери с мокрыми спутанными волосами выглядела потрясающе, что сразу отметили фанаты звезды в Инстаграм. Ведь девушке удалось не только восхититить пляныхм нарядом, но еще и фигурой, которую она держит в форме, так как каждый день занимается.

«perfecto 🔥🔥🔥», «Слежу за ней 4 года😁», «Просто ломает интернет прямо сейчас «, «Вау, ты просто лучшая,» «Блин !! 😲🔥Wow !! Окококок!», «Флэш-танцевальные флюиды😍😍,» «Действительно трудно поверить, что ты верна своим мужчинам».

Также на свежем фото девушка залезла в ванную и показала достаточно откровенный кадр. Свои аппетитные прелести Чери прикрыла руками, открыв простор для мужской фантазии, голову обмотала белым полотенцем, а в руки взяла дольку апельсина и поднесла к пухлым губам. Рядом с ней стояла тарелка с фруктами.