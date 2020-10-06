Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя, похваставшись результатами тренировок

На кадрах Юлия позировала в кроссовках, лосинах и топе. Красотка стояла в спортзале возле тренажере. Звезда снимала себя на телефон, стоя перед зеркалом, а волосы оставила распущенными. Девушка без стыда демонстрировала подтянутую фигуру, которую достигла большим трудом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Мотивируешь, какой рельеф!".

На втором фото уже Юлия стояла у занавесок и показывала себя без белья и одежды. Красотка только натянула трусики, чтобы прикрыть главное. Звезда демонстрировала подтянутые ягодицы, рельефную спину и руки. Мишура стояла спиной к камере, поэтому бюст практически не был видно. Кадр получился максимально горячим и соблазнительным.

Сообщалось, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала свои упругие места во время тренировки в спортзале.

Юлия была в розовых топике и облегающих лосинах, черный корсет под грудью на талии тянулся по спине и поддерживал ее во время приседаний со штангой. Обтягивающие лосины смотрелись просто безупречно на упругих ягодицах.

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