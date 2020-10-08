Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя, порадовав фанатов
На фото модель стояла в оранжевых штанах и топе. Красотка дополнила образ стильными кроссовками, а в руках держала штангу без веса. Юлия подняла одну ножку, а сама показалась в профиль. Мишура улыбалась, оставив волосы распущенными. Девушка была в спортзале и показывала все свои достоинства фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Быть яркой легко", - написала девушка под фотографией.
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Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Огонь в моем сердце".
Ранее мы сообщали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура продемонстрировала идеальную фигуру.
Спортсменка с завидной регулярностью хвастается формами в своем Инстаграм. Красотка опубликовала фото, выставив напоказ упругий животик.
Сообщалось, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура решила развлечься на карантине.
Так, киевлянка порадовала своих подписчиков опубликовав в Инстаграме фото, на котором она лишь слегка прикрылась руками.
"Спорт и женственность. Соблазнительную фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура показала красивые ягодицы в выгодном ракурсе
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А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура показала упругие бедра в тесных лосинах