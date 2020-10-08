Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя, порадовав фанатов

На фото модель стояла в оранжевых штанах и топе. Красотка дополнила образ стильными кроссовками, а в руках держала штангу без веса. Юлия подняла одну ножку, а сама показалась в профиль. Мишура улыбалась, оставив волосы распущенными. Девушка была в спортзале и показывала все свои достоинства фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Быть яркой легко", - написала девушка под фотографией.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Огонь в моем сердце".

Ранее мы сообщали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура продемонстрировала идеальную фигуру.

Спортсменка с завидной регулярностью хвастается формами в своем Инстаграм. Красотка опубликовала фото, выставив напоказ упругий животик.

Сообщалось, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура решила развлечься на карантине.

Так, киевлянка порадовала своих подписчиков опубликовав в Инстаграме фото, на котором она лишь слегка прикрылась руками.

"Спорт и женственность. Соблазнительную фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура показала красивые ягодицы в выгодном ракурсе

Также Politeka писала, что фитнес-модель Алина Катлобай избавилась от белья ради эффектной фотосессии топлес

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура показала упругие бедра в тесных лосинах



