Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала себя и рассказала о сложных задачах

На фото красотка позировала в длинных черных штанах, сидя на кубе. Алина оголила верхнюю часть тела, а рукой прикрыла пышную грудь, чтобы не засветить ничего лишнего. Волосы у модели были распущены и частично закрывали бюст. Девушка смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Люблю получать задачи от фотографов, о перевоплощении как эмоциональном так и физическом, каждый раз во время таких съёмок будто проживаешь новую жизнь образа который хочешь донести. На этот раз Анастасья поставила задачу - «здесь и сейчас» просто остановить(запечатлеть) момент в котором все факторы - свет, экспозиция, простота линий сойдутся в идеальном кадре", - написала Алина.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:

"Вечно ты везде с голыми персиками", "Это прекрасно", "Огонь и звезда", "Не останавливайся".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркий кадр из отдыха у бассейна.

Ана не скрывает, что ей нравится ее внешний вид и даже при лишнем весе девушка не будет худеть, так как не хочет стресса для организма и ей так нравится даже больше.

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