Люблю получать задачи от фотографов, о перевоплощении как эмоциональном так и физическом, каждый раз во время таких съёмок будто проживаешь новую жизнь образа который хочешь донести💫 Но в этот раз @muzyka.atelier поставила задачу - «здесь и сейчас» просто остановить(запечатлеть) момент в котором все факторы - свет, экспозиция, простота линий сойдутся в идеальном кадре 🖤🤍 и в этот раз все так и было, просто момент, наш момент 💫 Маленькое привью перед серией работ с @muzyka.atelier будет много 🌪