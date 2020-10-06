Відома фітнес-модель Аліна Катлобай показала себе і розповіла про складні завдання

На фото красуня позувала в довгих чорних штанях, сидячи на Кубі. Аліна оголила верхню частину тіла, а рукою прикрила пишні груди, щоб не засвітити нічого зайвого. Волосся у моделі були розпущені і частково закривали бюст. Дівчина дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменітості.

"Люблю отримувати завдання від фотографів, про перевтілення як емоційному так і фізичному, щоразу під час таких зйомок ніби проживаєш нове життя образу який хочеш донести. На цей раз Анастасія поставила завдання - "тут і зараз" просто зупинити (відобразити) момент в якому всі фактори-світло, експозиція, простота ліній зійдуться в ідеальному кадрі", - написала Аліна.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:

"Вічно ти скрізь з голими персиками", "це прекрасно", "вогонь і зірка", "Не зупиняйся".

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Ана не приховує, що їй подобається її зовнішній вигляд і навіть при зайвій вазі дівчина не буде худнути, так як не хоче стресу для організму і їй так подобається навіть більше.

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