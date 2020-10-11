Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя и рассказала о релаксе
На фото красотка позировала в трусиках и все. Модель стала перед камерой и демонстрировала упругие ноги и подтянутый живот. Волосы у Мишуры были распущенными, а руками Юлия прикрыла самое пикантное - грудь. Фото получилось эффектным и соблазнительным, ведь звезда не стеснялась показать себя топлес. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Воскресенье ленивый день", - подписала фотографию красавица в Инстаграм.
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Фанаты поставили почти 200 лайков и написали комментарии:
"Ничего так", "Фурия".
Сообщалось, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура поразила пикантным образом.
В подписи к снимку она процитировала всемирно известную актрису Скарлетт Йоханссон:
"Сексуальность, знаете ли, такой скоропортящийся товар, что не стоит им пренебрегать".
Мы писали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом.
29-летняя киевлянка регулярно балует своих поклонников, соблазнительными кадрами, но на этот раз бывшая чемпионка Европы по бодибилдингу показала больше, чем обычно.
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