Украинская фитнес-модель Юлия Мишура продемонстрировала идеальную фигуру

Звезда, которая является победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, не упускает возможности показать части идеального тела, передает Politeka.net.

Спортсменка с завидной регулярностью хвастается формами в своем Инстаграм. Красотка опубликовала фото, выставив напоказ упругий животик.

Игривая модель приподняла кофту с принтом в виде звездочек. Мишура сжала руками оголенный бюст.

При этом модель слегка выгнулась, чтобы ее рельефный пресс выглядел еще красивее.

Примечательно, что красотка была в пижаме и помыла голову. На голове Юлии было полотенце, а в руках она держала кружку с горячим кофе.

"На этом фото все, что я люблю:

* чистые волосы 😬😂

* Кофе 😋

* Пижама 🥰( да, к пижамам у меня особая любовь 😂)", - написала спортсменка.

Почти за час пост собрал более 100 лайков и немного комментариев. Пользователи сети, в основном, ставили смайлики.

Напомним, Юлия Мишура продемонстрировала невероятные формы, поднимая штангу. Модель была в розовых топике и облегающих лосинах, черный корсет под грудью на талии тянулся по спине и поддерживал ее во время приседаний со штангой.

Юлия, не отрывая пяток приседала с тяжестью в руках и смотрела вперед.

Ранее мы писали, что Юлия Мишура сделала селфи топлес и попыталась прикрыть свой роскошный бюст руками, однако такие формы не спрячешь без усилий.



Распущенные волосы девушки налезли на лицо, придав кадру загадочности. Кроме того, Юлия Мишура с томным взглядом приоткрыла губы и соблазнительно изогнула спину.

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