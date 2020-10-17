Известная фитнес-модель Юлия Мишура поразила подписчиков очередным откровенным фото

Красотка опубликовала фотографию в Инстаграм, на которой позирует в одних трусиках. При этом обнаженную грудь девушка прикрыла рукой, томно выгнувшись, передает Politeka.net.

Модель улыбается на камеру, демонстрируя ровные белые зубы.

«Лучший изгиб на теле женщины — ее улыбка 😁🥰😌», – подписала снимок красавица.

Отметим, что имя Юлии прогремело после того, как она стала чемпионкой Европы в WBPF (Всемирной федерации бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модель в 2016 году.

Девушка делится горячими фото на своей странице в соцсети, поражая потрясающей фигурой, за которой, впрочем, стоит колоссальный труд.

Ранее мы писали, что Юлия продемонстрировала поклонникам упругие ноги и подтянутый живот. Волосы у Мишуры были распущенными, а руками Юлия прикрыла самое пикантное - грудь. Фото получилось эффектным и соблазнительным.

Мы также рассказывали о том, что Мишура показала себя в спортзале. На фото модель стояла в оранжевых штанах и топе. Облегающая спортивная одежда подчеркнула все достоинства роскошной фигуры модели.

Красотка дополнила образ стильными кроссовками, а в руках держала штангу без веса. Юлия подняла одну ножку, а сама показалась в профиль. Мишура улыбалась, оставив волосы распущенными.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура взбудоражила видом в спортзале, забыв про бюстгальтере.

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура изумила изгибами в спортзале.

А еще Politeka сообщала, чтчо фитнес-модель Юлия Мишура показала красивые ягодицы в выгодном ракурсе.