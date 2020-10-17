Известная фитнес-модель Юлия Мишура поразила подписчиков очередным откровенным фото
Красотка опубликовала фотографию в Инстаграм, на которой позирует в одних трусиках. При этом обнаженную грудь девушка прикрыла рукой, томно выгнувшись, передает Politeka.net.
Модель улыбается на камеру, демонстрируя ровные белые зубы.
«Лучший изгиб на теле женщины — ее улыбка 😁🥰😌», – подписала снимок красавица.
Муж скандальной Кухар из "Танців з зірками" показал, что вытворяет на шесте: у Дантеса аж челюсть отпала
Волочкова напугала уставшим видом с кучей свечей в руках: "Пальцы, как щупальца"
"Держись, моя девочка": вслед за Харламовым врачам приходится спасать Кристину Асмус
«Тебя больше нет с нами»: безутешная Оля Полякова рассказала о большой потере, рак был беспощаден
Отметим, что имя Юлии прогремело после того, как она стала чемпионкой Европы в WBPF (Всемирной федерации бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модель в 2016 году.
Девушка делится горячими фото на своей странице в соцсети, поражая потрясающей фигурой, за которой, впрочем, стоит колоссальный труд.
Ранее мы писали, что Юлия продемонстрировала поклонникам упругие ноги и подтянутый живот. Волосы у Мишуры были распущенными, а руками Юлия прикрыла самое пикантное - грудь. Фото получилось эффектным и соблазнительным.
Мы также рассказывали о том, что Мишура показала себя в спортзале. На фото модель стояла в оранжевых штанах и топе. Облегающая спортивная одежда подчеркнула все достоинства роскошной фигуры модели.
Красотка дополнила образ стильными кроссовками, а в руках держала штангу без веса. Юлия подняла одну ножку, а сама показалась в профиль. Мишура улыбалась, оставив волосы распущенными.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура взбудоражила видом в спортзале, забыв про бюстгальтере.
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура изумила изгибами в спортзале.
А еще Politeka сообщала, чтчо фитнес-модель Юлия Мишура показала красивые ягодицы в выгодном ракурсе.