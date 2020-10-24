Известная фитнес-модель Юлия Мишура порадовала поклонников новой порцией «горяченького»

Девушка, которая успела прославиться не только спортивными достижениями, но и откровенными фотографиями в социальной сети Инстаграм, опубликовала новый пикантный снимок, передает Politeka.net.

В кадре 29-летняя Юлия позирует, сидя в кровати топлес и прикрыв грудь руками. Волосы частично падают ей на лицо, а губы и глаза полуприкрыты. Снимок выражает страсть и нежность одновременно, а подпись к нему только усиливает это впечатление:

«Скажите, есть у вас сегодня нежность? — Да, с добавленьем самых тёплых слов».

Ранее девушка показывала себя совсем без одежды, прикрыв себя только серыми трусиками. Мишура оставила волосы распущенными, а показалась довольно близко. Звезда без стыда демонстрировала рельефное тело, прикрывая руками только бюст. Фото вышло довольно соблазнительным и мотивирующим.

Мы также рассказывали о том, что Мишура поразила фанатов, показав упругие формы в одной майке.

«Внутри каждой женщины живет еще одна мадам, с которой знакомят не сразу и не всех», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке видно Мишуру, которая позирует в одной майке без белья. При этом рядом с ней якобы стоит ее уменьшенная копия, но все в той же майке.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура упаковала упругие формы в тесный топ без белья.

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в белых трусиках поразила рельефами.

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках показала свое главное достоинство.