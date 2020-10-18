Украинская фитнес-модель Юлия Мишура эпатировала публику жарким образом

Знаменитость нередко удивляет поклонников своими откровенными образами, пишет Politeka.net. Так, фитнес-модель представила фото из спортзала, на котором хвастается совершенной фигурой.

Юлия надела тесный оранжевы костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы. Тело красотки достойно только комплиментов, а чего только стоит упругая пятая точка.

Модель распустила длинные волосы. На ее лице можно заметить легкий макияж с пышными ресницами.

Дополнили образ различные аксессуары. В общем образ получился не только спортивным, но и очень стильным - совершенство.

За час пост собрал более 100 отметок "Нравится" и немного комментариев.

"Удобные Adidas, у меня аналогичные, а ты как всегда", "Красотка😍❤️🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Юлия Мишура позировала в черных лосинах, топе и кроссовках. Звезда оставила волосы распущенными, а сама развернулась спиной к объективу камеры. Девушка села на гимнастический мяч, расположившись возле беговых дорожек. Модель без стыда демонстрировала рельефную спину и пятую точку.

Ранее сообщалось, что Юлия Мишура позировала в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.

Поклонники тут же засыпали модель комплиментами.

Отметим, модель является победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Юлия Мишура устроила экстремальные развлечения с горячей сестричкой.

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