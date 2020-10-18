Украинская фитнес-модель Юлия Мишура эпатировала публику жарким образом
Знаменитость нередко удивляет поклонников своими откровенными образами, пишет Politeka.net. Так, фитнес-модель представила фото из спортзала, на котором хвастается совершенной фигурой.
Юлия надела тесный оранжевы костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы. Тело красотки достойно только комплиментов, а чего только стоит упругая пятая точка.
Модель распустила длинные волосы. На ее лице можно заметить легкий макияж с пышными ресницами.
Дополнили образ различные аксессуары. В общем образ получился не только спортивным, но и очень стильным - совершенство.
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"Удобные Adidas, у меня аналогичные, а ты как всегда", "Красотка😍❤️🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Юлия Мишура позировала в черных лосинах, топе и кроссовках. Звезда оставила волосы распущенными, а сама развернулась спиной к объективу камеры. Девушка села на гимнастический мяч, расположившись возле беговых дорожек. Модель без стыда демонстрировала рельефную спину и пятую точку.
Ранее сообщалось, что Юлия Мишура позировала в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.
Поклонники тут же засыпали модель комплиментами.
Отметим, модель является победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".
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