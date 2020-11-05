Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала себя на тренировке

На фото Юлия позировала в спортзале в лосинах и топе. Красотка стояла возле штанги, с которой решила подкачать ягодицы. Мишуру снимали сзади, поэтому можно легко оценить ее упругий "орешек". На втором кадре красотка уже занималась на велотренажере. Волосы у модели были собраны назад, чтобы не мешали заниматься спортом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня утро началось с тренировки", - подписала фотографию девушка.

Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Запредельная мотивация, богиня спорта".

Сообщалось, что фитнес-модель Юлия Мишура похвалилась идеальным телом в обтягивающем наряде.

На этот раз Юлия Мишура надела леопардовый топ, который обнажил ее плоский живот, а также тесные серые легинсы, подчеркнувшие мускулистые ноги.

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Юлия надела тесный оранжевый костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы.

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