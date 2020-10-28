Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя в необычном образе
На фото Мишура позировала в черном белье, а волосы оставила распущенными. Девушка соблазнительно выгнулась, демонстрируя упругий бюст. Юлия даже закрыла глаза от удовольствия, а рукой взялась за штаны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры были в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Особая любовь, обжигающая".
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Ранее мы сообщали, что фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе, забыв надеть под него белье.
На этот раз Мишура сфотографировала себя в зеркале лифта. Она отправилась на прогулку в модных свободных джинсах со стильным ремешком и коротком обтягивающем топе. При этом было заметно, что модель решила не обременять свою пышную грудь лифчиком.
Сообщалось, что популярная фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила спортивной формой во время тренировки.
Юлия Мишура позирует в спортивном лифчике и обтягивающих синих штанах, которые подчеркнули ее идеально стройную фигуру и мускулистое тело, на радость многочисленных подписчиков в Инстаграм.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура упаковала упругости в узенький топ
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура показала идеальное тело в постели
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура без лифчика восхитила рельефным телом