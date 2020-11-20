Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя и поздравила всех

На фото Юлия позирует в кофте, которую решила задрать по самый бюст. Образ девушка дополнила трусиками, которые можно заметить снизу. Мишура не стеснялась и хвасталась рельефным прессом и пышным бюстом, который частично был виден. Благодаря этому кадр получился довольно провокационным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это пятница, детка", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили 170 лайков и написали один комментарий:

"Божественна".

Мы сообщали, что 29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура неустанно тренируется и вдохновляет фанатов заниматься собой.

Так, на последнем фото, которое она разместила на странице в Инстаграм, Мишура показала красивое художественное фото себя любимой. На нем фитнес-модель заманчиво позирует в розовом спортивном костюме с гладкими блестящими волосами, ухоженной кожей и с неброским макияжем на лице, сделав акцент на пухлые губы.

Сообщалось, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура поразила пикантным образом.

В подписи к снимку она процитировала всемирно известную актрису Скарлетт Йоханссон:

"Сексуальность, знаете ли, такой скоропортящийся товар, что не стоит им пренебрегать".

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура обтянула рельефы веревочками бикини

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