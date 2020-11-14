Даже на фоне серых стен Юлия смотрится сногсшибательно

Известная фитнес-модель Юлия Мишура рассказала о грядущем приятном событии в ее семье

Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фотографию из новой квартиры, в которой полным ходом идет ремонт, передает Politeka.net.

Девушка позирует в стильном черном спортивном костюме на фоне серых бетонных стен новостроя.

Судя по хэштегам, уже вскоре Юлия переедет в жилой комплекс «Файна Таун» на Нивках. Она с нетерпением ждет завершения ремонта и новоселья, о чем свидетельствует и подпись к фото.

«Давно не было фото с квартиры🖤 Мы все ближе к переезду 🥰 🙏🏽», – сообщила Мишура.

Как известно, украинская спортсменка прославилась после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.

Сейчас девушка активно раскручивает свой Инстаграм-аккаунт, где делится с многочисленной аудиторией снимками подтянутого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.

Особое внимание привлекают откровенные снимки красотки. Так, совсем недавно Мишура эпатировала публику жарким образом.

Юлия надела тесный оранжевый костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы.

Мы также рассказывали, что Мишура поделилась снимками, на которых предстала с избранником в одном нижнем белье.

Она продемонстрировала отточенную годами и тяжелыми тренировками фигуру в белом топике и трусиках с кружевными вставками. Красотка плотно «запаковала» свои прелести - силуэт будоражит воображение. Муж девушки, не уступающий ей в спортивной форме, позировал в черных боксерках.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура заинтриговала кадром крупным планом.

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула роскошным телом.

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура блеснула загорелыми полушариями в аппетитном белье.