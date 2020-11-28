Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала на домашнем селфи, как подкачала ягодицы

Молодая фитнес-модель старается показывать только лучшие свои фото. Так как у девушки уже более двадцати пяти миллионов фолловеров, она стала чаще устраивать модные фотосессии на пляже и демонстрировать трендовую одежду собственного производства при любом удобном случае.

Однако на фан-аккаунтах Соммер можно найти также множество и личных фото, сделанных дома или в раздевалке спортзала. Такими кадрами Рей обычно делится в разделе Стори, но поклонники обсуждают их на других страницах.

На представленном снимке Рей покрутилась перед зеркалом в супер-коротких шортах, и показала ягодицы после очередной тренировки. Болотного цвета топ удачно дополнил наряд, а массивные белые кроссовки с гольфами завершили образ модели.

Вот что пишут в сети:

«Ты будешь шить и мужскую одежду?; Что за малышка; Да, это круто; Мастер Роши одобряет 👍; Вы хотите взбрыкнуть; девушка не знает границ 😍🔥; у этой женщины горячий вид🔥💥; это просто гром!; Люблю подходящую форму❤️ хорошая экзотика; Монстр 💪; Красивый❤️; просто девушка знает, как выдать свои лучшие формы».

Мы также сообщали, что девушка открыла свой магазин для фитнес-красоток, она сама показывает большинство новых моделей во время примерки и не стесняется при этом показывать настоящую себя без обработок и фотошопа.

Соммер также часто демонстрирует пикантное белье дома, что видно на одном из ее селфи, опубликованных в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте Рей. На фото видно, что девушка обладает пышными формами и очень этим гордится. Большинство ее кадров сделаны именно со спины, так как Соммер считает своей гордостью подкачанные формы «как у Ким».

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