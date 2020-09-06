Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила образом во время новой фотосессии
Фитнес-модель следует примеру своей матери, поэтому много времени уделяет спорту, занимается собой даже во время прогулки на природе и активно совершенствуется, рассказывая об успехах в социальной сети Инстаграм.
Девушка в последнее время все чаще устраивает съемку на природе, чтобы привлечь внимание аудитории новым образом. В этот раз Соммер примерила кислотно-оранжевое бикини и поразила видом сразу в нескольких позах, благодаря которым удалось подчеркнуть все достоинства молодой спортсменки, а также придать ее пляжному бикини немного пикантности.
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«Это атмосфера покоряет» «Детка, великолепная и сладкая, просто пожар», «Соммер такая бесстыжая 😍🔥👑», «ты такая идеальная, я так тебя люблю, спасибо за то, что ты такая, какая ты есть 💛💛💛», «Невозможно оторваться», «Продолжай, детка», «Не останавливайся», «Просто поражает, как она удивляет каждый день», «Ты самая красивая девушка на свете», «я люблю это», - пишут пользователи.
Мы также писали, что спортсменка является любителем активного отдыха, поэтому на пляже проводит довольно много времени. Девушка подчеркивает свое подтянутое и натренированное тело самыми разными бикини. Соммер примерила нежно-розовый купальник на тонких бретельках.
Молодая девушка выглядела весьма привлекательно, поэтому сразу привлекла внимание фанатов к себе. Именно благодаря своим ярким фото на тренировках, природе и просто на пляже Соммер прославилась в Инстаграм.
Фанаты любят обсуждать внешний вид фитнес-модели и также написали много слов в адрес ее пляжного кадра в розовом купальнике:
«Пышная такая😍😍😍», «Все согласны, что Соммер - самая красивая модель», «Что, если бы мы держались за руки 😳», «О, мой бог, ножку повыше и все увидят это», «♥ ️ я люблю тебя», «Черт возьми, я хочу кусок торта твоего, ты та еще сладость».
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