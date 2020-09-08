Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила яркую съемку в тигровом монокини
Спортсменка прославилась в Инстаграм благодаря постоянным роликам из спортзала, замечаниям о правильном питании и ярким фото с пляжа. Девушка следует примеру мамы, у который идеальное тело и которая едва ли не всю жизнь проживает на спорте. Поэтому Соммер нравится заниматься тем же.
В этот раз Рей покорила образом в леопардовом монокини. Девушка распустила длинные волосы и показала "дикую кошечку" на съемке. При этом Соммер выглядела очень соблазнительно, что сразу отметили фанаты.
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«Хороший наряд», «Интригующая женщина, правда, очень эффектное появление», «Просто роскошь, это идеальный вид, девочка👅🤤», «Так и хочется смотреть на нее бесконечно», «Мой гепард», «Почему это сладко🤤», «Все еще влюблен в твои глаза, улыбка, волосы тело, опрятное, как девушка», «Очень круто», «Que hermosa eres 😍», «Я подарю тебе гепарда», - пишут пользователи.
Мы также писали, что спортсменка является любителем активного отдыха, поэтому на пляже проводит довольно много времени. Девушка подчеркивает свое подтянутое и натренированное тело самыми разными бикини. Соммер примерила нежно-розовый купальник на тонких бретельках.
Молодая девушка выглядела весьма привлекательно, поэтому сразу привлекла внимание фанатов к себе. Именно благодаря своим ярким фото на тренировках, природе и просто на пляже Соммер прославилась в Инстаграм.
Фанаты любят обсуждать внешний вид фитнес-модели и также написали много слов в адрес ее пляжного кадра в розовом купальнике:
«Пышная такая😍😍😍», «Все согласны, что Соммер - самая красивая модель», «Что, если бы мы держались за руки 😳», «О, мой бог, ножку повыше и все увидят это», «♥ ️ я люблю тебя», «Черт возьми, я хочу кусок торта твоего, ты та еще сладость».
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