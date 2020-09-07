Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй умилила сеть пляжным фото с мини-пигами

Девушка выглядит достаточно ярко и несмотря на то, что ей всего двадцать, уже добилась определенного успеха. Став Инстаграм- моделью, Соммер начала вести болг в социальной сети в определенном стиле.

Посколько спортсменка увлекается фитнесом, большинство ее кадров связаны со спортом, модной спортивной одеждой или фотосессиями на пляже. Изредка Соммер удается поразить фанатов милыми выходками, как и в этот раз.

В простом цветном пляжном бикини, Рей прогулялась на пляже с маленькими мини-пигами и их мамой, причем модель даже устроила небольшую съемку с поросенками и уложилась на животе животного, взбудоражив фанатоа выходкой:

«Мой поросенок 🐽😴», - лаконично написала Рей под фото.

Вот что пишут фанаты:

«Я скучаю по пляжу !!!», «Могу я быть твоей свиньей, горячо и смешно одновременно ❤️❤️😂😂», «Если ты любишь меня, не дай мне знать», «Я надеюсь когда-нибудь иметь такую ​​девушку, как ты», «Эта свинья мертва?», «Нравится хорошая девочка», «Это была шутка, кто-то сказал, что это шутка», «Рэмбо позвонил, он хочет, чтобы это было так 70-е», «Такая красивая девушка», «Это свинья того же цвета, что и твои волосы?», «На первом фото я думал, что свинья была твоими волосами».

Мы также писали, что фитнес-модель следует примеру своей матери, поэтому много времени уделяет спорту, занимается собой даже во время прогулки на природе и активно совершенствуется, рассказывая об успехах в социальной сети Инстаграм.

Девушка в последнее время все чаще устраивает съемку на природе, чтобы привлечь внимание аудитории новым образом. В этот раз Соммер примерила кислотно-оранжевое бикини и поразила видом сразу в нескольких позах, благодаря которым удалось подчеркнуть все достоинства молодой спортсменки, а также придать ее пляжному бикини немного пикантности.

«Это атмосфера покоряет» «Детка, великолепная и сладкая, просто пожар», «Соммер такая бесстыжая 😍🔥👑», «ты такая идеальная, я так тебя люблю, спасибо за то, что ты такая, какая ты есть 💛💛💛», «Невозможно оторваться».

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