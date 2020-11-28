Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила фанатов, показав «высший пилотаж» в одном бикини

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Памуккале - это что-то уникальное и фантастическое», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Бех-Романчук застыла в соблазнительной позе, примеряв смелое мини-бикини.

«О, мой идол!», «моя красотка», «ты тоже фантастическая», «это настоящий пожар», «мулатка», «абсолютный идеал», «очень милая», «Марина, ваше фото должно быть вместо силуэта человека на пешеходном знаке», «очень красивая», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила безупречным телом в мини-шортах во время тренировки

«Путь к мечтам нелегок, но я пытаюсь двигаться вперед», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Бех-Романчук позирует во время тренировки в тесном спортивном топе и не менее соблазнительных шортах для бега. Волосы знаменитость решила собрать в хвостик.

Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".

Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".