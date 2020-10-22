Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на отдыхе

Марина в этот раз показалась в желтом купальнике. Девушка сидела на качели, взявшись руками за цепь. Бех развернулась спиной к камере, демонстрируя упругую пятую точку. Волосы Романчук решила оставить распущенными, а позировала на пляже у моря. Как известно, легкоатлетка сейчас отдыхает в отпуске в Египте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бывают очень красивые рассветы.

Вам нравятся эти цвета?)", - подписала звезда фотографию.

Фанаты поставили 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я просто в восторге от твоих красивых фото", "Я хотел бы быть качелями", "Вы умеете показывать!", "Добро пожаловать в Шарм Эль Шейх, прекрасная чемпионку мира", "Я собираюсь до трех, даже не снимая", "У тебя клин", "Ваше сексуальное тело привлекает этих теплых цветов Африки", "Богиня", "Здравствуйте. Я бы хотел увидеть тебя без одежды, спасибо".

Мы сообщали, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о своем отдыхе.

Легкоатлетка записала несколько сториз, в которых похвасталась фигурой: "Сама упругость". Бех предстала в желтом бикини. Спортсменка надела маленький лифчик с переплетом посередине. В результате вырез добавил пикантности образу, тем более, что из него выглядывала грудь.

Напомним, Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже

Также Politeka писала, что Бех-Романчук без стыда показала самые загорелые места в купальнике

А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук максимально натянула трусики бикини, показав себя во всей красе



