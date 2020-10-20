Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит отдых

На фото звезда позировала в черном купальнике и шляпке. Романчук улыбалась на камеру, лежа у бассейна. Бех не стеснялась показать пышный бюст, показываясь максимально близко, благодаря чему фото вышло соблазнительным и солнечным. Известно, что Марина сейчас отдыхает в отпуске. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Утро", - подписала фотографию звезда.

Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки, так как снимок был в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Лучший ракурс, убийственный вид".

Сообщалось, что популярная отечественная спортсменка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников, показав фигуру в миниатюрном бикини.

«Наслаждаюсь закатом», - коротко говорится в подписи под публикацией.

На фотографии Бех-Романчук позирует в белоснежном купальнике и шляпке.

Мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников роскошной фигуркой.

Красотка зашла в ванную комнату и решила сделать кадр, снимая отражение в зеркале. Она выгнулась таким образом, чтобы было видно ее аппетитную «пятую точку».

Напомним, Бех-Романчук сверкнула упругим телом на пляже, спустив бретели купальника

А еще Politeka писала, что Бех-Романчук позволила полюбоваться идеальной фигурой в мини-бикини

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в миниатюрном бикини сверкнула точеной фигурой



