Известная спортсменка Марина Бех-Романчук показала, как встречает утро

На фото Бех позировала в черном топе и шортах. Звезда дополнила образ кроссовками, а также можно увидеть на шее наушники. Девушка улыбалась на камеру, снимая себя перед пробежкой. Волосы Романчук собрала в хвост, чтобы не мешали тренировкам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - написала Бех и добавила время "7.18".

На втором фото Бех уже позировала в розовом купальнике и без обуви. Звезда вышла из номера, где можно увидеть бассейн.

"Прекрасное утро", - подписала второй кадр легкоатлетка, добавив, что она сейчас отдыхает в Египте.

На третьем кадре спортсменка уже плавает в бассейне, который расположен прямо возле номера. На часах было 7.34.

"Бассейн после пробежки - идеально", - завершила свой утренний рассказ Романчук.



Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Королева спорта".

Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила вспомнить летние будни.

Бех позировала, выходя из воды бассейна в голубом бикини. Мокрый купальник очень красиво смотрелся на теле с блестящими каплями.

Напомним, Бех-Романчук в мини-бикини похвасталась точеной фигурой у бассейна

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