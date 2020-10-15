Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя на радость фанатов

Красотка была в этот раз в голубом купальнике. Звезда улыбалась на камеру, стоя возле большого бассейна на фоне пальм. Образ Бех дополнила стильной шляпой. На фото можно легко оценить идеальную фигуру спортсменки, которая не стеснялась ее показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новое видео в моем ТикТоке", - подписала кадр красотка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Принцесса, пример для остальных".

Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала безупречную фигуру, нарядившись в тесные шорты.

«Я люблю осень «но скучаю по лету». В этом году Австрия покорила мое сердце», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Бех-Романчук позирует в тесном наряде, эффектно усевшись в кадр.

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала пикантные кадры со своим мужем-пловцом Михаилом Романчуком.

На нем спортсменка прижалась к своему супругу на беговой дорожке. Пара застыла в страстном поцелуе, не обращая внимания на камеру и окружающих людей, которых можно заметить на заднем плане.

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