Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников, показав роскошную фигуру в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Идеальный пикник. Я просто наслаждаюсь…» - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Бех-Романчук позирует в крохотном бикини, которое решила задрать до неприличия. При этом красотка на фоне рек, элегантно умостившись на пирсе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Блин, какая классная фотка», «красивая до безобразия», «вот это тело», «шикарная», «круто», «ваша попа, Марьяна, в форме идеального сердечка,🤍 прям символ Любви», - пишут они.

До этого мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук засветила мускулистые ноги во время поездки по Европе.

Как известно, легкоатлетка, чемпионка и просто красавица Марина Бех-Романчук прославилась на всю страну своими победами и спортивным духом. Девушка не раз представляла Украину на международных соревнованиях и продолжает это делать.

У себя в Инстаграм спортсменка регулярно выкладывает фотографии, на которых делится самыми знаменательными событиями в жизни. В этот раз Бех-Романчук отправилась в путешествие по Европе и выложила красивые снимки сделанные в столице Германии – Берлине.

Напомним, роскошная Бех-Романчук подчеркнула все свои прелести крохотным бикини: "Действительно жарко"

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