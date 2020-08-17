Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя в необычном свете

На фото Бех вышла гулять по Львову в кроссовках и красном платье, а образ дополнила стильными очками. Романчук волосы оставила распущенными, а сама шла по мостовой улице рядом с трамвайными колеями. На улице был ветер, поэтому у красотки платье поднялось по бедра и фото вышли максимально жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Однажды во Львове. Этот город красивый и очаровательный. Это были чудесные выходные", - написала Романчук.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Кто вас так круто всегда фоткает?", "Прекрасная", "Какая же красивая картинка", "Такая красивая, кстати, хорошие туфли", "Вы стоите прямо под квартирой, в которой я останавливался несколько лет назад. Любимый Львов, одно из моих любимых мест", "А есть ли трусики?", "Зрелищная".

Мы сообщали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как надо красиво отдыхать после тренировок.

Судя по геолокации, Марина провела свободное время в конном клубе. Для прогулки она нарядилась в необычный купальник.

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