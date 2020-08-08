Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула идеальной фигурой в костюмчике для бега

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось на странице красотки в Инстаграм. Бех-Романчук была на стадионе. Судя по всему, фото было сделано после тренировки, так как в руках у спортсменки была обувь. Легкоатлетка повернулась к камере спиной, засветив свои аппетитные «булочки» во всей красе. На спортсменке были надеты очень короткие шортики для бега, которые почти ничего не скрывали.

«Неделя закончилась. Теперь... время отдохнуть. Наслаждайтесь», - подписала снимок звезда спорта.

За час ее фото оценили почти 8 тысяч раз. Под постом девушке оставили массу комментариев.

«Попа бомба», «Очень крутая фотка», «О, Боже», «Где ты тренируешься?», «Привет из Чили», «Завтра для отдыха. Сегодня у вас кардио-кикбоксинг», «Совершенно потрясающе, красиво и соблазнительно», «Ты принцесса красоты», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук сверкнула фигуркой в лосинах и коротких шортах. Образ спортсменка дополнила голубыми кроссовками.

Стоит отметить, что Бех-Романчук одна из самых красивых украинских спортсменок. К тому же, она очень активно ведет свою страницу в Инстаграм. Видно, что девушка уделяет этому много внимания, ее фото с каждым разом все красивее.

Напомним, что роскошная Марина Бех-Романчук скинула белье и показала свою душу во всей красе: откровенное фото.

А еще Politeka писала, что Бех-Романчук подчеркнула все свои прелести крохотным бикини: "Действительно жарко".

Также Politeka сообщала, что Бех-Романчук похвасталась формами в крохотном наряде: «Просто наслаждаюсь».