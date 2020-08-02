Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і розповіла про літній сезон

На фото Марина позує в червоному купальнику, а образ доповнила капелюшком. Красуня без збентеження спокусливо выгиналась, демонструючи прекрасну підтягнуту форму. Бех дозволила себе зняти кілька разів, щоб можна розглянути максимально добре фігуру зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

"Це літо не таке тепле, як зазвичай. Так що тепер я хочу поїхати туди, де дійсно жарко", - написала Марина.

Фанати поставили майже 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "Ну, тепер вони схожі на мініатюрні троянди", "Червону руту не шукай вечорами ...", "Дивна жінка", "Не замерзла", "Шкода, що тіло, є скульптурою і протягом багатьох років буде пошкоджено", "Абсолютна краса", "Манекенниця", "Але тобі досить зігрітися влітку".

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом під час тренування.

«Просто насолоджуюся», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Бех-Романчук позує під час тренування, демонструючи бездоганну фігуру в спортивному вбранні.

«Гарна картина», «воу воу воу», «ти виглядаєш щасливою», «дуже мило виглядаєш», «красуня», - написали фанати.

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