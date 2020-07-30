Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и рассказала про любовь

На фото Марина позирует в черных велотреках и спортивном топе. Красотка дополнила образ голубыми кроссовками, а сама стояла на беговой дорожке стадиона. Романчук улыбалась на камеру и без стыда демонстрировала свои подтянутые формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю этот стадион. И люблю здесь тренироваться. Я просто люблю то, что делаю. И немножко улыбки для вас", - написала Романчук.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лайк", "Прекрасно", "Красотка", "Я тебя тоже люблю", "Вы очень красивая, Марина. Получайте удовольствие от всего, что делаете", "Высший класс отличного телосложения", "Вы прекрасно выглядите", "Мне приятно смотреть на тебя", "Мотивируешь".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула красотой в новой фотосессии, в которой решила сняться без белья.

«Это состояние души моей. Сегодня не хочется много говорить», — коротко сказано в подписи.

Уточним, что на фотографии Бех-Романчук позирует, скинув белья и прикрыв роскошные формы руками. Эффектности снимку добавляла красная помада красотки, серьги и практически полностью приглушенный свет.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук выставила напоказ пятую точку в бикини, поза впечатляет

А еще Politeka писала, что соблазнительная Бех-Романчук прикрыла свой стыд шикарным букетом цветов

Также Politeka сообщала, что Бех-Романчук избавилась от одежды и показала страстные развлечения с мужем



