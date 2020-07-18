Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 18 июля отмечает день рождения
Сегодня спортсменке исполнилось 25 лет. По такому праздничному случаю девушка надела модный купальник в клеточку и устроила эффектную летнюю фотосессию. Результатами она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Надо сказать, что купальник очень гармонично сочетается с ее загорелым телом. Красотка в солнцезащитных очках облокотилась на забор, приподняв голову вверх и дала возможность всем желающим насладится ее красивой и подтянутой фигурой. Выглядит Марина очень счастливой.
«Мои сладкие 25», - гласит подпись к фотоснимкам.
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Фанаты поздравляют спортсменку с днем рождения и желают ей новых побед и личных рекордов.
«Такая красивая», «Поздравляю с днем рождения», «С днём рождения 🥳 желаю всего самого наилучшего ❤️ новый побед и личных рекордов 🙏», - пишут люди.
Ранее мы писали, что фигуристая Бех-Романчук сфотографировала себя во время тренировки. Красотка была одета в спортивный топ и трусики синего цвета. Она стояла напротив зеркала и демонстрировала спортивное тело.
Напомним, что Бех-Романчук в узеньком бикини вынырнула из бассейна, показав красоту экстремально близко: жаркое видео.
Как сообщала Politeka, невероятная Бех-Романчук заставила покраснеть кадрами в мокром наряде: «Глаз не оторвать».
Также Politeka писала, что звезда легкой атлетики Бех-Романчук не щадит в спортзале ни себя, ни других: "Вместе укреплять животики веселее".