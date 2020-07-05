Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала смелый образ, порадовав армию фанатов

На кадрах красотка позирует в белом купальнике, находясь у кромки бассейна. Бех была полностью мокрой и на кадрах подтягивалась, демонстрируя влажную грудь, которую при таком удачном ракурсе можно идеально рассмотреть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео более 12 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Это лучше, чем в тех рекламах", "Прекрасна", "Хорошее видео", "Можно смотреть вечно", "Держите челюсти".

Ранее мы известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила показать, как выглядит в купальнике.

Красотка предстала в купальном наряде с черно-белым принтом. Игривые завязочки посередине придавали образу некой кокетливости.

Купальник имел необычный крой, и будто делился на три части.

Сообщалось, что 24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук потрясла рельефами в тесном наряде.

Звезда спорта опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором застыла в момент бега. Марина предстала в черных лосинах и такого же цвета топе, которые выгодно подчеркнули все ее мощные изгибы и линии.

Девушка кинула в камеру целеустремленный взгляд, поделившись в подписи сокровенным.

Напомним, волшебная Бех-Романчук устроила жаркую тренировку в узеньком топе

А еще Politeka писала, что очаровательная Бех-Романчук сверкнула роскошью прямо посреди поля

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