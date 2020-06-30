Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась идеальным телом в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я наслаждаюсь тренировками в летнее время, и для меня это лучшее время года. Летом я всегда достаточно легко могу привести свое тело в идеальную форму. Чем сейчас я и занимаюсь», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Бех-Романчук позирует в спортивном наряде, задрав руки до головы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Любимая спортивная девочка», «горячая штучка», «выглядишь стройно и подтянуто! Бомбезная», «классная», «чертовски хорошая девка», «выглядишь суперски!», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила похвастаться роскошными формами в тесном спортивном наряде

«Новая неделя тренировок начата, и она обещает быть очень горячей. Не забывайте уделять время себе и своему телу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует спиной на камеру в спортивном наряде, демонстрируя точеную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, горячая Бех-Романчук показала в спортивных трусиках идеальные изгибы: "Держите себя в форме".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук устроила жару в коротеньких шортах посреди поля: "Вот это цветочки".

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