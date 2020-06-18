Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как радуется лету

На фото красавица позировала в белых шортах и блузке, возможно винтажном топе. Образ Бех дополнила шляпкой с красным бантом, а в руках держала большой букет разноцветных роз. Романчук стояла посреди поля пшеницы, которая еще не созрела, и улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты вдохновляешь меня. Благодаря тебе хочется летать", - написала Бех.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Марина, красивая изящная улыбка, элегантная в красивой обстановке, вы прекрасны", "Вы уверены, что он выглядит хорошо?", "Прекрасный", "Трава зеленая", "Невероятный вид".

Ранее мы сообщали, что горячая Бех-Романчук похвасталась накаченным телом в тесной одежде.

На кадрах известная спортсменка предстала в топе и шортиках серого цвета, которые подчеркнули и оголили достоинства.

Грудь звезды под серой тесной тканью практически не двигалась во время прыжков, а ягодицы с ногами напряглись.

Сообщалось, что украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук приспустила лямки купальника ради соблазнительного фото.

Бех-Романчук решила похвастаться своей идеальной фигурой, показав поклонникам, как выглядит в черном слитном купальнике. При этом спортсменка приспустила его лямки с плеч и кокетливо подперла грудь руками, привлекая внимание зрителей к этой части своего тела.

Напомним, Бех-Романчук в спортивных трусах выставила напоказ впечатляющие формы

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