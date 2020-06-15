24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук никого не оставила равнодушным, показав себя в спортивных трусах и топе

Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, с гордостью продемонстрировав сказочный результат изнурительных тренировок.

Уставшая, но счастливая девушка наклонилась, уперевшись руками о колени - при этом невозможно не заметить как напряглись ее мышцы - до дрожи завораживающая картина.

Загорелая красотка стянула волосы резинкой, улыбалась и смотрела куда-то в сторону, держа в руке бутылку с напитком.

"Привет 3 неделя тренировок 😌 Это будет весело 😆но я готова 💪🏼 возможно 🤪", - поделилась в подписи Марина.

Поклонники легкоатлетки за полчаса поставили более 4 000 лайков, некоторые успели даже прокомментировать: "Отличная картинка"; "Вау 🔥💪👍"; "Ого! Вот это тело!"

Ранее мы сообщали, Бех-Романчук, пока украинцы изнывали от жары, заявила, что любит такую погоду - "идеальная для тренировки". Девушка показала в "сториз", как занимается на стадионе на коврике. Спортсменка предстала в белом крохотном топе и черных лосинах, взбудоражив соблазнительными изгибами.

"Всем привет, я снова на стадионе на вечерней тренировке. Сегодня еще жарче, чем вчера, но я очень люблю такую погодку", - сообщила на кадрах Марина.

Затем спортсменка выполнила несколько упражнений, изумив поклонников мощным и гибким телом, а также завидной растяжкой. Красотка написала на кадрах: "В такую погоду растягиваться одно удовольствие".

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