Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала соблазнительное тело и рассказала, по чему скучает

Красотка показала себя в синем топе и спортивных трусах. Марина собрала волосы в хвост, видимо, кадр был сделан во время выступления. Девушка улыбалась на камеру и была довольна собой. На фото можно легко оценить подтянутое тело Романчук, которая почти ничего не скрыла в спортивной одежде. Так и хочется написать под фото: "Ух, какая красота". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я скучаю по своему сезону соревнований. Это мой ритм жизни, что мне нравится", - написала Бех под фото.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков за 10 минут и написали несколько комментариев:

"Какая прекрасная леди. Я надеюсь тебя увидеть тебя здесь, в Италии. Я люблю тебя, Марина", "Будь готовым, сильным, быстрым, здоровым, возвращайся, и ты тоже", "Мега соблазнительно".

Ранее мы сообщали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук любит делиться красивыми снимками.

Девушка прикрыла все интимные места руками и ногами, представ в загадочном образе. Макияж придал ее фото особой пикантности.

«Я жду летнее время», - написала спортсменка.

За полчаса ее фото собрало более 3,5 тысяч лайков. В комментариях Бех-Романчук написали много приятных слов.

Напомним, роскошная Элина Свитолина показала главную гордость в экстра-мини

А еще Politeka писала, что знойная легкоатлетка Бех-Романчук подразнила формами в крохотном наряде

Также Politeka сообщала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету



