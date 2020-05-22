Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала соблазнительное тело и рассказала, по чему скучает
Красотка показала себя в синем топе и спортивных трусах. Марина собрала волосы в хвост, видимо, кадр был сделан во время выступления. Девушка улыбалась на камеру и была довольна собой. На фото можно легко оценить подтянутое тело Романчук, которая почти ничего не скрыла в спортивной одежде. Так и хочется написать под фото: "Ух, какая красота". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я скучаю по своему сезону соревнований. Это мой ритм жизни, что мне нравится", - написала Бех под фото.
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Фанаты поставили почти две тысячи лайков за 10 минут и написали несколько комментариев:
"Какая прекрасная леди. Я надеюсь тебя увидеть тебя здесь, в Италии. Я люблю тебя, Марина", "Будь готовым, сильным, быстрым, здоровым, возвращайся, и ты тоже", "Мега соблазнительно".
Ранее мы сообщали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук любит делиться красивыми снимками.
Девушка прикрыла все интимные места руками и ногами, представ в загадочном образе. Макияж придал ее фото особой пикантности.
«Я жду летнее время», - написала спортсменка.
За полчаса ее фото собрало более 3,5 тысяч лайков. В комментариях Бех-Романчук написали много приятных слов.
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А еще Politeka писала, что знойная легкоатлетка Бех-Романчук подразнила формами в крохотном наряде
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