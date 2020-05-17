Чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук выгнулась в пикантной позе

Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, радует публику не только высокими результатами и многочисленными достижениями, но и не против показать красоту своей фигуры.

Новый снимок девушка разместила в своем Isntagram, передает Politeka.net.

На фото Бех-Романчук позирует, повернувшись к камере спиной на беговой дорожке. Девушка одета в спортивную одежду - лосины и майку голубого цвета. Марина застыла в эффектной позе, приподняв ногу и дав возможность насладится плавными изгибами ее подтянутой фигуры.

"Здоровье тела - здоровье ума 👊🏼

Готовы ли вы к лету 2020?", - говорится в подписи.

Фолловеры не остались равнодушными и принялись комментировать увиденное.

«Вау, ты абсолютно великолепена и так хороша. Похоже, вы готовы к лету. 🌹❤️🔥👅😍», - пишут они.

Ранее мы писали, что Бех-Романчук показала, как выглядит ее фигура во время спортивных соревнований.

На фото Бех-Романчук была в спортивных трусах, которые подчеркнули ее аппетитную «пятую точку» и коротком топе. Такую форму носят легкоатлеты, чтобы она не мешала им бегать. Отметим, что ягодицы спортсменки испачкались в песке, что придало фотографии особой пикантности. Волосы спортсменка красиво собрала в гульку.

Напомним, легкоатлетка Бех-Романчук в облегающем наряде показала, что такое наслаждение.

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал шикарным телом в белоснежном бикини.

Также Politeka писала, что фигуристая легкоатлетка Бех-Романчук сверкнула идеальным телом в трусах и микро топе.