Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречным телом в облегающем наряде на тренировке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Наконец-то хорошая погода для тренировки», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающем розовом спортивном костюме на тренировке, элегантно застыв в пикантной позе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественная», «красотка», «вау, невероятный вид», «красивый спорт – красивая спортсменка», «боже, невероятный вид», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов и показала безупречное тело на отдыхе.

«Впереди солнечные выходные ☀ ☀ и это прекрасное время, чтобы насладиться ими», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белом белье во время отдыха, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ничего красивее не видел», «роскошный вид», «красотка», «пожалуйста, развернись», «огонь!», «это мило, очень мило», «самая красивая женщина», - пишут они.

Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе

А еще Politeka писала, что легкоатлетка Бех-Романчук приспустила рубашку и сверкнула идеальными изгибами

Также Politeka сообщала, что легкоатлетка Бех-Романчук засветила свои достоинства на пляже, фото