Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась идеальным телом в рубашке, которую решила приспустить

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Теперь пришло время жить в своем собственном маленьком мире», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Бех-Романчк позирует в рубашке, которую элегантно приспустила, демонстрируя на камеру роскошное и подтянутое тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Превосходная», «Красотка», «а это вообще законно?», «оч женственно», «Весьма сексуально», - пишут они.

Ранее мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала свою идеальную фигуру на тренировке.

На фото спортсменка позирует на стадионе в спортивном костюме из облегающих штанов и короткого топа. Такой наряд наглядно демонстрирует, что Марина находится в отличной форме. Отдельного внимания заслуживают накачанный пресс и мускулистые плечи чемпионки. На фото Марина сосредоточено смотрит куда-то вдаль.

«Огонь в твоем сердце зависит только от тебя», - подписала фото сама спортсменка.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.