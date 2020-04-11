Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась идеальным телом в рубашке, которую решила приспустить
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Теперь пришло время жить в своем собственном маленьком мире», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Бех-Романчк позирует в рубашке, которую элегантно приспустила, демонстрируя на камеру роскошное и подтянутое тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Превосходная», «Красотка», «а это вообще законно?», «оч женственно», «Весьма сексуально», - пишут они.
Ранее мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала свою идеальную фигуру на тренировке.
На фото спортсменка позирует на стадионе в спортивном костюме из облегающих штанов и короткого топа. Такой наряд наглядно демонстрирует, что Марина находится в отличной форме. Отдельного внимания заслуживают накачанный пресс и мускулистые плечи чемпионки. На фото Марина сосредоточено смотрит куда-то вдаль.
«Огонь в твоем сердце зависит только от тебя», - подписала фото сама спортсменка.
Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.
Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.
Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.