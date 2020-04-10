Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала соблазнительное летнее фото

Чемпионка Украины по прыжкам в длину активно ведет свою страничку в Инстаграм и делится с поклонниками новыми кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз Марина решила поделиться фото, сделанными во время отдыха.

"Сегодня очень теплый день, поэтому я хочу на море", – подписала снимки спортсменка.

"Вам нужна помощь, чтобы убрать песок?", "Поэтическое выражение совершенства", "Вау", " Марина очень-очень красивая, грациозно улыбающаяся элегантная, секси, ты прекрасна и великолепна, защищай себя и береги себя", - пишут подписчики в комментариях, восторгаясь красотой украинки.

Ранее мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала свою идеальную фигуру на тренировке.

На фото спортсменка позирует на стадионе в спортивном костюме из облегающих штанов и короткого топа. Такой наряд наглядно демонстрирует, что Марина находится в отличной форме. Отдельного внимания заслуживают накачанный пресс и мускулистые плечи чемпионки. На фото Марина сосредоточено смотрит куда-то вдаль.

«Огонь в твоем сердце зависит только от тебя», - подписала фото сама спортсменка.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.