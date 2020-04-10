Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала соблазнительное летнее фото
Чемпионка Украины по прыжкам в длину активно ведет свою страничку в Инстаграм и делится с поклонниками новыми кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз Марина решила поделиться фото, сделанными во время отдыха.
"Сегодня очень теплый день, поэтому я хочу на море", – подписала снимки спортсменка.
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"Вам нужна помощь, чтобы убрать песок?", "Поэтическое выражение совершенства", "Вау", " Марина очень-очень красивая, грациозно улыбающаяся элегантная, секси, ты прекрасна и великолепна, защищай себя и береги себя", - пишут подписчики в комментариях, восторгаясь красотой украинки.
Ранее мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала свою идеальную фигуру на тренировке.
На фото спортсменка позирует на стадионе в спортивном костюме из облегающих штанов и короткого топа. Такой наряд наглядно демонстрирует, что Марина находится в отличной форме. Отдельного внимания заслуживают накачанный пресс и мускулистые плечи чемпионки. На фото Марина сосредоточено смотрит куда-то вдаль.
«Огонь в твоем сердце зависит только от тебя», - подписала фото сама спортсменка.
Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.
Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.
Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.