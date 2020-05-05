Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречными формами во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.

«Еще немного карантина, но я стараюсь держать себя в форме», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающем наряде, застыв в пикантной позе. Несмотря на то, что снимок звезда выбросила у себя на странице, ее поклонники не смогли их прокомментировать – легкоатлетка удалила его.

До этого мы писали, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась безупречной фигурой на отдыхе.

«Сегодня очень красивые выходные и я наслаждаюсь этим днем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белье, эффектно задрав руки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это слишком мило», «это незабываемо», «очень красивая и талантливая спортсменка», «мама дорогая, как же красиво», «огонь фигурка», - пишут они.

Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе

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