Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, выступающая в прыжках в длину, показала, как выглядит ее фигура во время спортивных соревнований
Красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм фото с одного из спортивных событий, в которых она участвовала, передает Politeka.net. На фото Бех-Романчук была в спортивных трусах, которые подчеркнули ее аппетитную «пятую точку» и коротком топе. Такую форму носят легкоатлеты, чтобы она не мешала им бегать. Отметим, что ягодицы спортсменки испачкались в песке, что придало фотографии особой пикантности. Волосы спортсменка красиво собрала в гульку.
«Может быть, в этом году у нас будет сезон соревнований? Что вы думаете?», - написала девушка.
За час пост звезды спорта собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали озвучивать свои версии по окончанию карантина и хвалить внешность девушки.
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«Абсолютная красота», «Лучший вариант родить ребёнка!», «Просто шикарно», «Жизнь - это либо смелое приключение, либо вообще ничего», «Может быть, закрытый сезон?», «Я думаю может в августе-сентябре», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук поделилась ярким фото с соревнований. Красотка стояла на беговой дорожке на стадионе. У Марины - невероятный пресс - выпирающие кубики, от которых невозможно отвести взгляда. Накаченные ноги в кроссовках также выглядят великолепно.
Напомним, что фигуристая Бех-Романчук сверкнула безупречным телом в облегающем наряде: «Какие изгибы».
Как сообщала Politeka, легкоатлетка Бех-Романчук в облегающем наряде показала, что такое наслаждение: «Наконец-то!».
Также Politeka писала, что Бех-Романчук сразила наповал шикарным телом в белоснежном бикини: так выглядит наслаждение.