Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не зупиняйся на досягнутому ! Тому що ви завжди можете досягти набагато більшого 🙏 🏼», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючих лосинах, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Які вигини – космос», «ой ой ой які лосини», «спорт у тебе завжди такий гарячий?», «Кожне фото – твір», «красуня», «розкішний вигляд», «божественний вигляд», «вогонь взагалі», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку.

«Сьогодні дуже гарні вихідні і я насолоджуюся цим днем», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в крихітному білизна, ефектно задерши руки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це дуже мило», «це незабутньо», «дуже красива і талановита спортсменка», «мамо, як же гарно», «вогонь фігурка», - пишуть вони.

Нагадаємо, українська легкоатлетка показала божественну фігуру в крихітному топі

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