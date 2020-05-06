Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не останавливайся на достигнутом ! Потому что вы всегда можете достичь гораздо большего 🙏 🏼», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающих лосинах, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какие изгибы – космос», «ой ой ой какие лосины», «спорт у тебя всегда такой горячий?», «Каждое фото – произведение», «красотка», «роскошный вид», «божественный вид», «огонь вообще», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась безупречной фигурой на отдыхе.

«Сегодня очень красивые выходные и я наслаждаюсь этим днем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белье, эффектно задрав руки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это слишком мило», «это незабываемо», «очень красивая и талантливая спортсменка», «мама дорогая, как же красиво», «огонь фигурка», - пишут они.

Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе

А еще Politeka писала, что легкоатлетка Бех-Романчук приспустила рубашку и сверкнула идеальными изгибами

Также Politeka сообщала, что легкоатлетка Бех-Романчук засветила свои достоинства на пляже, фото