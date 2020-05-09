Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом в облягаючому одязі на тренуванні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нарешті-то хороша погода для тренування», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючому рожевому спортивному костюмі на тренуванні, елегантно застигнувши в пікантній позі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Божественна», «красуня», «вау, неймовірний вигляд», «красивий спорт – гарна спортсменка», «боже, неймовірний вигляд», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів і показала бездоганне тіло на відпочинку.

«Попереду сонячні вихідні ☀ ☀ і це прекрасний час, щоб насолодитися ними», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в крихітному білому білизна під час відпочинку, демонструючи бездоганні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Нічого прекраснішого не бачив», «розкішний вигляд», «красуня», «будь ласка, розвернися», «вогонь!», «це мило, дуже мило», «найкрасивіша жінка», - пишуть вони.

Нагадаємо, українська легкоатлетка показала божественну фігуру в крихітному топі

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