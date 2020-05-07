Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто хвалиться своєю спортивною формою

На одному з недавніх фото, що опубліковані в Instagram, спортсменка постала в спокусливому образі, повідомляє Politeka.net. Бех була на біговій доріжці на стадіоні.

Для занять красуня вибрала білий топ, обтягнувший її груди, і спортивні чорні шорти, що нагадують труси.

У Марини - неймовірний прес - випирають кубики, від яких неможливо відвести погляду. Накачані ноги в кросівках також виглядають чудово.

Зірка завершила образ обручем, який одягла на голову. Вона дивилася вниз і тягнула ногу.

"Іноді так важко залишатися сильним, але дуже важливо бути сильніше всього іншого 💪🏼", - підписала кадр Бех.

За годину пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів українській зірці. Люди казали, що Марина виглядає просто неймовірно. Користувачі мережі впевнені, що красуня багато працювала над своїм тілом і досягла великих результатів. "Відпадна красуня", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала в облягаючих лосинах, демонструючи бездоганну фігуру.

«Не зупиняйтеся на досягнутому ! Тому що ви завжди можете досягти набагато більшого 🙏 🏼», - йдеться в повідомленні.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Люди також яскраво реагували, адже красуня просто шикарно виглядає.

Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук бігла на біговій доріжці в спортивному топі і спортивних трусах, а також кросівках.

Волосся у неї було під обручем, щоб не заважали тренуванні. Спортсменка була в русі, коли її фотографували і можна помітити концентрацію Бех.

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