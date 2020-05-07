Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто хвастается своей спортивной формой
На одном из недавних фото, опубликованных в Инстаграм, спортсменка предстала в соблазнительном образе, сообщает Politeka.net. Бех была на беговой дорожке на стадионе.
Для занятий красотка выбрала белый топ, обтянувший ее груди, и спортивные черные шорты, напоминающие трусы.
У Марины - невероятный пресс - выпирающие кубики, от которых невозможно отвести взгляда. Накаченные ноги в кроссовках также выглядят великолепно.
Звезда завершила образ обручем, который надела на голову. Она смотрела вниз и тянула ногу.
Зеленский подписал важный закон: что изменится навсегда, «украинцы больше не смогут…»
Экс-ВИА Гра Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа: "Двое умерло"
Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру: «Я б по тебе полазил»
Бесстыжий ангел Victoria’s Secret осталась в одних трусиках ради жаркого кадра: «Идеальная»
"Иногда так трудно оставаться сильным, но очень важно быть сильнее всего остального 💪🏼", - подписала кадр Бех.
За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов украинской звезде. Люди говорили, что Марина выглядит просто невероятно. Пользователи сети уверены, что красотка много работала над своим телом и добилась больших результатов. "Отпадная красотка", - написал один из фанатов.
Напомним, Марина Бех-Романчук позировала в облегающих лосинах, демонстрируя безупречную фигуру.
«Не останавливайтесь на достигнутом ! Потому что вы всегда можете достичь гораздо большего 🙏 🏼», - говорится в сообщении.
Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Люди также ярко реагировали, ведь красотка просто шикарно выглядит.
Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук бежала на беговой дорожке в спортивном топе и спортивных трусах, а также кроссовках.
Волосы у нее были под обручем, чтобы не мешали тренировке. Спортсменка была в движении, когда ее фотографировали и можно заметить концентрацию Бех.
Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе
А еще Politeka писала, что легкоатлетка Бех-Романчук приспустила рубашку и сверкнула идеальными изгибами
Также Politeka сообщала, что легкоатлетка Бех-Романчук засветила свои достоинства на пляже, фото