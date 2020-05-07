Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто хвастается своей спортивной формой

На одном из недавних фото, опубликованных в Инстаграм, спортсменка предстала в соблазнительном образе, сообщает Politeka.net. Бех была на беговой дорожке на стадионе.

Для занятий красотка выбрала белый топ, обтянувший ее груди, и спортивные черные шорты, напоминающие трусы.

У Марины - невероятный пресс - выпирающие кубики, от которых невозможно отвести взгляда. Накаченные ноги в кроссовках также выглядят великолепно.

Звезда завершила образ обручем, который надела на голову. Она смотрела вниз и тянула ногу.

"Иногда так трудно оставаться сильным, но очень важно быть сильнее всего остального 💪🏼", - подписала кадр Бех.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов украинской звезде. Люди говорили, что Марина выглядит просто невероятно. Пользователи сети уверены, что красотка много работала над своим телом и добилась больших результатов. "Отпадная красотка", - написал один из фанатов.

Напомним, Марина Бех-Романчук позировала в облегающих лосинах, демонстрируя безупречную фигуру.

«Не останавливайтесь на достигнутом ! Потому что вы всегда можете достичь гораздо большего 🙏 🏼», - говорится в сообщении.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Люди также ярко реагировали, ведь красотка просто шикарно выглядит.

Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук бежала на беговой дорожке в спортивном топе и спортивных трусах, а также кроссовках.

Волосы у нее были под обручем, чтобы не мешали тренировке. Спортсменка была в движении, когда ее фотографировали и можно заметить концентрацию Бех.

Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе

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