Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів і показала бездоганне тіло на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Попереду сонячні вихідні ☀ ☀ і це прекрасний час, щоб насолодитися ними», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в крихітному білому білизна під час відпочинку, демонструючи бездоганні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Нічого прекраснішого не бачив», «розкішний вигляд», «красуня», «будь ласка, розвернися», «вогонь!», «це мило, дуже мило», «найкрасивіша жінка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто хвалиться своєю спортивною формою. На одному з недавніх фото, опубліковані в Instagram, спортсменка постала в спокусливому образі. Бех була на біговій доріжці на стадіоні.

Для занять красуня вибрала білий топ, обтянувший її грудей, і спортивні чорні шорти, нагадують труси.

У Марини - неймовірний прес - випирають кубики, від яких неможливо відвести погляду. Накачані ноги в кросівках також виглядають чудово.

Зірка завершила образ обручем, який одягла на голову. Вона дивилася вниз і тягне ногу.

"Іноді так важко залишатися сильним, але дуже важливо бути сильніше всього іншого 💪🏼", - підписала кадр Бех.

За годину пост зібрав понад 6000 лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів української зірки. Люди казали, що Марина виглядає просто неймовірно. Користувачі мережі впевнені, що красуня багато працювала над своїм тілом і досягла великих результатів. "Отпадная красуня", - написав один з фанатів.

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